Karneval in Hückeswagen Kinderprinzenpaar bricht alle Rekorde

Doch dann kam die Corona-Pandemie, und in den darauffolgenden Jahren waren keine öffentlichen Veranstaltungen mehr möglich. Somit konnte auch kein neues Prinzenpaar gewählt werden. Lahja und Robert sind mittlerweile 13 Jahre und besuchen das St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth. In ihre Kostüme, die für Zehnjährige geschneidert sind, passen sie schon längst nicht mehr rein. „Der Umhang sieht jetzt eher aus wie ein Cape“, sagt Prinzenvater Heinz Pohl und lacht. Niemals zuvor in der 57-jährigen Geschichte der Hückeswagener Rosenmontagszugs war ein Prinzenpaar so lange im Amt. Den Titel nun abzugeben, bedauern die Schüler jedoch nicht. Immerhin ist es auch schön, mal wieder in eine andere Verkleidung zu schlüpfen. „Ich werde dieses Jahr als Krümelmonster gehen“, kündigt Robert an. „Und ich wahrscheinlich als Cowboy“, fügt Lahja hinzu.