Karneval in Hückeswagen Kolping-Jecken feiern wieder in Präsenz

Gleiches Spiel, aber ganz andere Form: Die Tanzbärchen von Blau-Weiß Neye kamen nach der Pause an die Reihe. Jedes Jahr aufs Neue war es nicht nur faszinierend, der Tanzgarde bei ihren akrobatischen Figuren zuzusehen, sondern auch festzustellen, dass alle Bärchen auf die kleine Bühne passten und dabei niemanden mit ihren schweren Stiefeln K.o. traten. Wobei der Auftritt zunächst an der passenden Musikauswahl zu scheitern schien. Aber irgendwann war die richtige Datei gefunden – und ab ging die Tanzbärchen-Luzie. Die Besucher nahmen’s mit Humor, und irgendwer rief zwischendurch „Wie lange noch?“, was nur die Gäste aus Wipperfürth nicht verstanden, ansonsten aber für wissendes Lachen sorgte. Und auch die Showtanz-Darbietung im „König-der-Löwen“-Flair kam bestens an.