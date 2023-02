Freundeskreis nimmt am Hückeswagener Rosenmontagszug teil Frohnhausen wirbt im Zug für Europa

Die kleine Hofschaft Frohnhausen ist ländlich geprägt und grenzt an Wiesen, Weiden und Wald. Dennoch liegt hier nicht der sprichwörtliche Hund begraben, denn es gibt einen Freundeskreis, der sich regelmäßig zu Skat-Abenden trifft und Partys feiert. Die Aktivitäten der Frohnhausener Gemeinschaft erstrecken sich aber auch auf die fünfte Jahreszeit der Narren. „Wir nehmen bereits zum siebten Mal am Rosenmontagszug teil“, kündigt Jürgen Becker vom Freundeskreis an. In den Jahren zuvor waren die Freunde als Fußgruppe beim Zug vertreten und hatten dabei lokale Themen aufs Korn genommen, wie das Haushaltssicherungskonzept „HSK – Hückeswagen sucht Kohle“ oder das Kneipensterben. Auch als Rattenfänger von Hückeswagen waren sie schon unterwegs, als in der Stadt Ratten- und Mausefallen aufgestellt worden waren.