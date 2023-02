Karneval in Hückeswagen Der größte „Rä-Te-Ma-Teng“ aller Zeiten

Und weil es so voll war, stockte es auch gleich zu Beginn am Wilhelmsplatz zum ersten Mal, aber das gehörte zum einen dazu und war zum anderen auch gleich wieder behoben. Und abgesehen davon: Die Wartezeit ließ sich prima mit einer Handvoll Kamelle überbrücken, die die bunt und phantasievoll verkleideten Jecken mit vollen Händen in die ihrerseits ebenfalls teils sehr aufwendig verkleidete Menschenmenge am Wegesrand warfen. Vor allem die zahlreichen Kinder, für die der Kolping-Rosenmontagszug ja ursprünglich einmal gedacht war, hielten Hände, Tüten und Taschen auf und forderten ohne Unterlass das, was ihr Herz begehrte: Kamelle, Kamelle, Kamelle!