Hückeswagener teilt seine Reise-Erlebnisse im Kultur-Haus Zach : Schönheiten von Costa Rica zeigen

Hückeswagen Der Hückeswagener Karl-Heinz Bobring lädt im Kultur-Haus Zach zu einer Multivisions-Reise ein. Er möchte seine Erfahrungen weitergeben und ein besseres Verständnis für die Menschen und ihre Lebensumstände vermitteln.

Karl-Heinz Bobring Ich war nur einmal in Costa Rica. Es sollte der letzte Urlaub meines Arbeitslebens sein, weshalb meine Frau und ich im Februar 2016 nach dem letzten außereuropäischen Urlaub in Kuba 2014 noch einmal Richtung Mittelamerika wollten. Das Programm des Reiseveranstalters sprach uns an – vor allem wegen der vielen Aufenthalte in den Nationalparks mit der Hoffnung auf spannende Tier- und sonstigen Naturbeobachtungen.