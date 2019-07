Kultur-Haus Zach : Humorige Beobachtungen und heitere Anekdoten aus dem Alltag

Hückeswagen Kai Kramosta sorgt für einen heiteren Abend im Kulturhaus Zach

Einen Statisten hatte Kai schnell in der ersten Reihe gefunden: Amüsiert begab er sich immer mal wieder mit Markus und Ehefrau Andrea ins Gespräch, die das Spiel fröhlich mitspielten. „Kennt ihr den Laacher See bei uns in der Eifel?“ fragte er also Richtung erste Reihe. Und Markus und Andrea nickten fröhlich. Ja, eben an jenem See fände sonntags immer Modern Talking, äh, Nordic Walking statt. Das sei die moderne Form der Stockente: Erst höre man die Stöcke, dann das Geschnatter. Oder der hier: „Meine Schwiegermutter ist beim Tratschen von der Fensterbank gefallen. Weg vom Fenster. Sie hat den Kiefer gebrochen, kann sieben Wochen nicht reden.“ Also habe er sich im Eifelradio ein Lied für Marita gewünscht und einen kurzen Gruß hinterlassen. Die Nachricht wird aus dem Off eingespielt. Und dann der Liedwunsch: „So soll es sein. So kann es bleiben.“ Das Publikum freut sich und belohnt den Kabarettisten mit Applaus.