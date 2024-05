Sportplatz Schnabelsmühle in Hückeswagen Kabinengebäude nimmt Formen an

Wer nicht ganz so häufig auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle anzutreffen ist, der bekommt bereits jetzt einen völlig neuen Eindruck vom einst doch arg verfallenen und in die Jahre gekommenen Kabinengebäude. Vor allem im Bereich der Schiedsrichterkabine und des Laubengangs, der mit „hübsch-hässlich“ noch milde umschrieben war, gibt es sichtbare Veränderungen. Denn den alten Laubengang gibt es nicht mehr, er wird künftig breiter und vor allem barrierefrei, berichten Architekt Jörg Karthaus und Dieter Klewinghaus vom städtischen Gebäudemanagement bei einem Besuch auf der Baustelle.