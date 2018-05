Hückeswagen: Kabarettistin vertreibt die Angst vor dem Älterwerden

Hückeswagen Ein Motivationstraining der kabarettistischen Art erwartet die Zuschauer von Monika Blankenberg, die am kommenden Samstag im Kultur-Haus Zach auftreten wird. Die wortgewaltige Rheinländerin ist die Fachfrau für den gesunden und fröhlichen Alterungsprozess. "Sie ist angetreten, um mit unerschütterlichem Optimismus dem gesellschaftlichen Wahnsinn ein Ende zu setzen", berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

In ihrem Programm "Bleiben Sie jung beim älter werden!" geht die Kölnerin Kabarettistin auf das Leben als solches und einen positiven Umgang mit der eigenen Person ein - unangefochten von all den überzogenen gesellschaftlichen Erwartungen. Mag die äußere Schönheit auch vergehen, im Inneren sind und bleiben wir schön, lautet das Credo von Monika Blankenberg. "Wenn man das Innere nach außen kehrt und gemeinsam all das Positive genießt, findet man sich." Und sie rät: "Lachen wir doch einfach über die großen und kleinen Missgeschicke des Lebens."