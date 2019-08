Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Tribute an eine Legende der Countrymusik

Sänger Ben Anhalt überzeugte vor allem stimmlich. Foto: Detlef Bauer

Hückeswagen Die Gitarren verschmolzen in diesem unverkennbaren tragenden Country-Blues, mit dem Johnny Cash seit den 1950er-Jahren zur rebellischen Rocklegende wurde. „Man mag gar nicht glauben, dass ein junger Mann von 21 Jahren in einem solch starken Bass singen kann“, wunderte sich am vergangenen Freitagabend Konzertveranstalter Stefan Noppenberger vom Kultur-Haus Zach in der Islandstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maren Panitz

Der Saal war fast zu klein für die vielen Countryliebhaber, die sich mit der Tribute-Band „Just Cash“ aus der Rheinisch-Bergischen Region für zwei Stunden in die glamourösen Epochen von Nashville, Tennessee, entführen lassen wollten. Sänger Ben Anhalt überzeugte auf der Bühne mit coolem Selbstbewusstsein und faszinierend reifem Bariton. „Ben ist eigentlich Musikstudent und spielt im Orchester die klassische Klarinette. Aber die Musik von Johnny Cash liegt ihm ein-fach im Blut“, lobte Bassist Thomas Naatz, der „Just Cash“ 2012 zum 80. Geburtstag des Countrystars ins Leben rief, den überzeugend authentischen Auftritt des jüngsten Bandmitglieds.