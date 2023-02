Kultur-Haus Zach in Hückeswagen „Just Cash“ mit Tribut an Legende

Denn die Instrumentierung ist einfach noch etwas abwechslungsreicher, wenn die beiden von Thomas Naatz am Bass und Stefan von Berg an der E-Gitarre unterstützt werden. Was gleichbleibend hervorragend ist, ist diese tiefe, sonore Stimme Anhalts, die man, so Naatz, eben nur von „einem Musikstudenten bekommen kann, der bis mittags schläft“. Diese humorvolle Spitze konnte der Sänger süffisant mit der wohl tiefsten Stelle im zweistündigen Set wegsingen, dem zweiten Refrain des Klassikers „I Walk the Line“, zugleich Quasi-Titellied der sehr sehenswerten Johnny-Cash-Biographie „Walk The Line“ mit Joaquín Phoenix und Reese Witherspoon.