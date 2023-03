Unterstützung aus Hückeswagen Junger Kurde hilft Erdbebenopfern

Die 2100 Euro hat er dann an seinen Kontakt in Aleppo angewiesen – beziehungsweise die Hälfte davon. „1000 Euro gingen an ihn, den Rest an meine Verwandten, hälftig an die Familie meiner Mutter und die meines Vaters“, sagt er. Der Kontakt habe ihn gefragt, wofür er das Geld verwenden solle. „Ich denke, dass es besonders wichtig ist, dass die Menschen etwas zu essen bekommen. Daher sollte das Geld dafür ausgegeben werden“, sagt der 21-Jährige. Viele Menschen vor Ort könnten nicht mehr in ihre Wohnungen, weil Einsturzgefahr herrsche. „Es sind ganz oft Risse in den Wänden. Man weiß nicht, ob die Gebäude einstürzen werden oder doch halten“, sagt Hasan. Daher würden viele Menschen im Freien leben, wo sie natürlich auch nicht vernünftig kochen könnten. Abgesehen davon, dass es nicht einfach ist, an Lebensmittel zu kommen.