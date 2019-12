Hückeswagen : Junge Streicher der Musikschule verzaubern im Heimatmuseum

Hückeswagen Gleich drei Mal war die Musikschule beim fünften Offenen Adventskalender vertreten. Am Donnerstagabend fand vor etwa 50 Besuchern im gut besuchten Heimatmuseum ihre letzte Veranstaltung dieses Jahres statt: Die Geigenklassen der Lehrerinnen Sara Ehmendörfer und Agnes Bickelhaupt hatten zum Mitsingkonzert „Frisch gestrichen“ eingeladen.

Das Programm war sehr abwechslungsreich gestaltet. Neben Mozarts beschwingtem „Tempo di bello“ oder einer traditionellen „Air“ aus Irland, die gemeinsam gespielt wurden, präsentierten die jungen Musiker in ihren vielbeklatschten Solodarbietungen unterschiedliche Stücke. So stand etwa das schöne „Wenn es Abend wird“, das von Tom Kuczowicz gespielt wurde, direkt neben „The Medallion Calls“ aus dem Piraten-Film „Fluch der Karibik“, das Sarina Blackert zum Playback aus der Konserve spielte, und dem „Allegro“ aus Vivaldis Violinkonzert in G-Dur, das von Johanna Koch sehr sicher zur Klavierbegleitung von Musikschulleiter Eckhard Richelshagen präsentiert wurde. Ebenfalls von Vivaldi war das „Largo“ aus dem Violinkonzert in a-Moll, das Hannah Müssener intonierte, während Jule Schwarzer ein „Menuett“ spielte und Pia Dörpinghaus sich dem traditionellen amerikanischen Weihnachtslied „Little Drummer Boy“ widmete.