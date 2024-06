Schloss-Stadt Hückeswagen Junge Leute erhalten Sozialführerschein

Schön, dass zur Übergabe der Führerscheine auch viele Eltern mit gekommen waren, die sichtlich stolz die Kameras zückten, um ihren Nachwuchs abzulichten. In einem Jahr stehen die ersten Bewerbungen für die Hauptschüler an, da macht sich so ein Sozialführerschein sicher gut in den Unterlagen. „Das ist schließlich eine richtige Urkunde mit Unterschrift von Bürgermeister, Landrat und der Einrichtungsleitung“, sagt Coenen. Sie wünsche sich künftig unbedingt noch mehr Teilnehmer. „Das muss sich wieder rumsprechen in der Stadt“, sagt sie.