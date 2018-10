Junge Geigenlehrerin an der Musikschule Hückeswagen

Hückeswagen Agnes Bickelhaupt (22) unterrichtet seit September an den Instrumenten Geige und Bratsche. Seit zwei Jahren studiert sie Instrumentalpädagogik in Wuppertal. Die junge Frau ist überwiegend im klassischen Bereich verortet.

Wenn Agnes Bickelhaupt mittwochs mit ihrem Geigenkasten in den Zug steigt, dann ist sie auf dem Weg zu ihren Geigenschülern in Hückeswagen. Seit September unterrichtet die Studentin an der Musikschule (MSH) der Schloss-Stadt die Instrumente Geige und Bratsche. „Agnes Bickelhaupt sorgt für einen fließenden Übergang bei den Violinschülern von Annika Ehl, die das Bergische Land verlassen und nach Bayern ziehen wird“, sagte Musikschulleiter Eckhard Richelshagen bei der Vorstellung der neuen Lehrerin im Kultur-Haus Zach.

Die 22-Jährige studiert seit 2016 Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule in Wuppertal. Aufgewachsen ist Agnes Bickelhaupt in Frankfurt in einer musikinteressierten Familie – der Vater ist Pfarrer, die Mutter spielt Klavier. Im Alter von sechs Jahren erhielt sie ihren ersten Geigenunterricht. Es folgte eine weitere musikalische Ausbildung am Dr. Hoch’s Konservatorium in Frankfurt bei Barbara Kummer-Buchberger. Mehrere Jahre spielte sie im Landesjungendorchester Hessen und gab Unterricht für Privatschüler und an Musikschulen. Das musikalische Talent wurde ihr schon früh bestätigt: „Es macht Spaß, wenn man merkt, dass man schneller vorankommt als andere“, sagt die 22-Jährige.