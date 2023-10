EFG Strucksfeld aus Hückeswagen Junge Christen lassen sich in der Bever taufen

Ungewöhnliches tat sich am Sonntag im Bereich der DLRG-Wachstation an der „Zornigen Ameise“: In festlichem Rahmen veranstaltete die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) Strucksfeld eine Tauffeier am Ufer der Bever-Talsperre für drei Jugendliche. Die drei Täuflinge, Lysann Bröker (15), Jannis Burghoff (11) und Annalin Weber (15), hatten sich für diesen besonderen Anlass Lieder ausgesucht, die von der Gnade Gottes sprechen, die allen Menschen gilt. „Diese wurden mit der ganzen Gemeinde gesungen“, teilte Martin Scheer von der Gemeinde zwischen Dreibäumen und Scheideweg mit. Anschließend berichteten die jungen Christen, warum sie an Jesus Christus glauben, der sie von ihrer Schuld befreit und sie verändert hat: „Sie wollen jetzt mit Jesus leben und ihren Alltag mit seiner Hilfe gestalten“, heißt es in der Mitteilung der EFG Strucksfeld.