Angebote für junge Hückeswagener : Osterferien-Programm des Juze mit Graffiti-Workshop

Hückeswagen Für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren hat das Team des Jugendzentrums für die erste Woche der Osterferien ein Programm erstellt: An vier Tagen gibt es einige Aktionen im Untergeschoss der Mehrzweckhalle.

Damit junge Sprayer ihrem Hobby legal nachgehen können, hat sich das Team des Jugendzentrums etwas Besonderes ausgedacht: In der ersten Woche der Osterferien steht an zwei Tagen ein Graffiti-Workshop im Mittelpunkt. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren, am kommenden Montag und Dienstag, 11./12. April ihr eigenes Graffito zu gestalten. Im Jugendzentrum im Untergeschoss der Mehrzweckhalle, Zum Sportzentrum, lernen die Teilnehmer dann zudem jeweils zwischen 10 und 15 Uhr, wie das mit dem kunstvollen Sprayen geht und woher diese Form der Kunst eigentlich kommt. Wer dabei sein will, muss den Workshop an beiden Tagen besuchen und sich im Jugendzentrum (Juze) anmelden. Am Dienstagnachmittag schließt nach dem Workshop von 16 bis 20 Uhr im Jugendzentrum noch ein offener Treff und ein „Spieletag mit Olympiade“ an.