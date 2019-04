Viel los im Brunsbachtal : Jugendzentrum bietet auch Programm in den Osterferien

Jugendzentrum bietet auch Programm in den Osterferien

In den Osterferien muss sich kein Kind oder Jugendlicher langweilen. Das Jugendzentrum hat ein eigenes Ferienprogramm auf die Beine gestellt, das Abwechslung bietet. Los geht es am kommenden Dienstag, 16. April, 15 bis 17 Uhr, mit Bogenschießen ab zwölf Jahre, von 16 bis 20 Uhr hat der Offene Treff geöffnet. Das gleiche Programm gibt es noch einmal am Dienstag, 23. April.