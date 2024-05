Jugendarbeit in Hückeswagen „Ihr seid wertvoll, so wie ihr seid“

Die Schultour des Jugendcafés (Juca) Wermelskirchen neigt sich allmählich dem Ende zu. Bereits seit mehr als zwei Wochen besuchen die Verantwortlichen der Einrichtung gemeinsam mit Musikern Schulen in der Region – zuletzt die Erich-Kästner-Schule in Hückeswagen. Die Veranstaltung endet an der Sekundarschule Wermelskirchen, das „Youthnited Festival“ am Wochenende soll sie letztlich abrunden.