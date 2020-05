Hückeswagen vor der Kommunalwahl : Becker wird neuer Chef der SPD-Fraktion

Hückeswagen Ein Generationenwechsel ist das noch nicht – aber die neue Ratsfraktion der SPD wird insgesamt jünger.

Die SPD geht mit einem zwar auch weiterhin nicht jungen, immerhin aber verjüngten Team in den Kampf um Zugewinne bei der Kommunalwahl am 13. September. Das Gros der Bewerber um einen Sitz im Rat ist deutlich jenseits der 50.

Jürgen Becker tritt in große Fußstapfen: Hans-Jürgen Grasemann war bereits seit fünf Jahren SPD-Fraktionschef, als Becker 2013 erstmals als Nachrücker in den Stadtrat einzog. Bei der Wahl 2014 wurde er über die Reserveliste der Partei erneut in den Rat gewählt. Innerhalb der Partei ist Becker einer der Stellvertreter des Ortsvorsitzenden Horst Fink. Wie Grasemann tritt auch Fink nach Jahrzehnten der Ratsarbeit nicht mehr für einen Sitz im Stadtrat an.

In der Versammlung wurde deutlich: Es scheiterte nicht am emanzipatorischen Willen, sondern an Bewerberinnen. Frauen sind unter den Mitgliedern in der Minderzahl, bei den Bewerbungen um Positionen in der Partei und Fraktion sind sie geradezu eine Rarität.