Jugend in Hückeswagen Schultour begeistert die Schüler der EKS

Die Schultour des Jugendcafés (Juca) Wermelskirchen läuft seit Dienstag. Lorenzo Di Martino, Jonnes und das Dreiergespann „JackSayFree“ touren mit dem Juca-Team aus der Nachbarstadt durch die Region und besuchen an zehn Tagen zehn Schulen. Am Freitag war die Erich-Kästner-Schule an der Nordstraße an der Reihe.