Jubiläumsfeier des Hückeswagener Unternehmens Eine Torte zum 150. Clouth-„Geburtstag“

Für das Jubiläumsjahr hat das Unternehmen Einiges geplant. So gibt es die Aktion „150 Mal zehn Euro“, mit der in jedem Monat an den Standorten Hückeswagen und Moers etwas Gutes getan werden soll (s. Infokasten). Auch erhält jeder Mitarbeiter in diesem Jahr an seinem Geburtstag einen Tag Sonderurlaub. Zudem wurde das 150-jährige Bestehen jetzt mit einem großen Fest gefeiert. Die Kulisse dafür war passend: Gut 170 Gäste, unter ihnen auch Bürgermeister Dietmar Persian, sowie die Geschäftsführung kamen in der Alten Papierfabrik in Wuppertal zusammen, die mit einem historischen Flair und edlen Ambiente aufwartete.