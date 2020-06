Zum Jubiläum des Wupperverbandes : Bei Rundgang die Bever und ihre Aufgaben kennenlernen

Grossberghausen Der Wupperverband bietet anlässlich eines Jubiläums zwei Termine im Juli an. Dabei werden Interessierte an der Bever-Talsperre herumgeführt und bekommen Informationen des Bauwerks aus erster Hand.

In diesem Jahr kann der Wupperverband bereits auf neun Jahrzehnte zurückblicken. Im Rahmen dieses Jubiläums lädt er für zwei Donnerstage in den Sommerferien zu Informationsrundgängen an der Bever-Talsperre ein. Diese richten sich unter dem Motto „Bever-Talsperre: Wasserspeicher und Energielieferant“ am 2. und 16. Juli an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Start ist bei beiden Terminen jeweils um 14 Uhr. Der Rundgang, der am Betriebsgelände Reinshagensbever beginnt, dauert circa zwei Stunden.