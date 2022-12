Jubiläum in Hückeswagen Sparkasse vor 170 Jahren gegründet

Es gab schon vielerorts Sparkassen, die erfolgreich geführt wurden, als sich die Hückeswagener Honoratioren 1847 mit dem Thema konkreter zu beschäftigen begannen. Es sollten allerdings noch weitere fünf Jahre ins Land ziehen, ehe das „Statut der Sparkasse“ am 13. Mai 1852 genehmigt wurde, die Sparkasse wurde dann am 31. Oktober 1852 eröffnet. Interessanterweise war der allgemeine Betrieb seinerzeit praktisch genau andersherum geregelt, als es heutzutage der Fall ist. „Für den Empfang der Einlagen und die Leistungen der Auszahlungen waren die Sonntage, morgens für eine Stunde, vorgesehen“, heißt es in der Chronik. Undenkbar, heute am Sonntagmorgen in irgendeine Bank oder Sparkasse zu gehen und von mehr als ein paar Automaten begrüßt zu werden. Feste Regeln gab es damals indes auch schon. So musste die geringste Einlage fünf Silbergroschen betragen – und Zinsen gab es erst ab einer Einlage von einem Taler. Wer so reich war, dass er mehr als 200 Taler einzahlen wollte, brauchte dafür die Genehmigung des Verwaltungsrats.