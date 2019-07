Open-Air-Konzertreihe : „JoJo Weber Band“ spielt zum Auftakt von „Hückeswagen live“

Hückeswagen Die Fußballer des SC Heide betreiben an allen vier Freitagen einen Imbissstand am Heimatmuseum. Der Eintritt ist kostenfrei. Es gibt einen Festivalbecher.

Der SC Heide wechselt kurzzeitig sein Betätigungsfeld: vom Sportplatz Schnabelsmühle auf den Schlosshof. Die Hückeswagener Fußballer, aktueller Aufsteiger in die Kreisliga A, werden im August den Hunger der Besucher der Open-Air-Konzertreihe „Hückeswagen live“ stillen. Haben sie doch den Zuschlag des Stadtmarketings bekommen, dort einen Imbissstand aufzubauen. Das teilte dessen Geschäftsführerin Monika Winter auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der SC Heide ist allerdings kein Neuling in Sachen Bratwurst-Verkauf – Erfahrung damit gesammelt hat er bereits bei den Heimspielen an der Schnabelsmühle. Das Equiment besitzt der Klub, ein Pavillon will er sich noch anschaffen.

Die Fußballer waren die einzigen Interessenten, die sich auf ein Angebot von Christian Wallhäuser, Geschäftsführer der Siegener „agentur57“ bei Monika Winter gemeldet hatten. Wallhäuser hatte angeboten, dass bis zu vier Vereine – für jeden Konzerttermin einer – Grillwurst, Pommes, Pizza, Flammkuchen oder Ähnliches anbieten könnten, um ihre Vereinskasse zu füllen. Da sich neben dem SC Heide aber niemand anderes bewarb, bekommt der Fußballverein jetzt die Möglichkeit, an allen Freitagen zwischen dem 2. und 23. August im Bereich des Heimatmuseums Currywurst und Pommes Frites zu verkaufen. Musikfans unterschiedlicher Stilrichtungen können an vier Freitagen im August, jeweils ab 19.30 Uhr, vor der stilvollen Kulisse des Schlosses wieder kräftig feiern: Die „agentur57“ präsentiert mit mehreren Sponsoren – BEW, Sparkasse, Veltins-Brauerei sowie die Hückeswagener Firmen allomess, Joh. Clouth und Magurit – ab Freitag kommender Woche die beliebte Konzert-Reihe „Hückeswagen live“, die ins 13. Jahr geht. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Rock-, Pop-, Schlager- und Covermusik. Seit 2007 hat sich die Reihe als Treffpunkt für Hückeswagener und Auswärtige, junge Leute und Vertreter des „gesetzten“ Alters etabliert. Sie gilt als „größter Biergarten“ in der Schloss-Stadt und dürfte bei mehr als 70 Konzerten mittlerweile über 25.000 Besucher angelockt haben. Zum Auftakt am 2. August spielt die „JoJo Weber Band“ Rock und Pop der vergangenen 40 Jahre. Am 9. August tritt die Rock-/Pop-Coverband „UnArt“ auf, bevor „T-Time with Lukas“ am 16. August das Publikum mit Rock’n‘Roll unterhält. Die Reihe endet am 23. August mit dem Auftritt der Schlager-Band „Hits-Köpfe“.