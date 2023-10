Angebote für Senioren in Hückeswagen Handarbeitskreis braucht fleißige Hände

Zurzeit bereiten die Frauen den Weihnachtsbasar im Johannesstift am 2. und 3. Dezember vor. „Der Basar wird wieder so groß und umfangreich wie früher, vor Corona. Da freuen wir uns drauf“, kündigt Ursela Schönrath an. Zwischen den Basaren sind die Handarbeiten sowohl in den Vitrinen im Foyer des Stifts als auch im Schaufenster der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße ausgestellt und käuflich zu erwerben.