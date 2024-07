Verfügungsfonds und Bürgerbeirat in Hückeswagen Jetzt Zuschuss für Innenstadt beantragen

In der Beiratssitzung am 18. März wurde der erste eingegangene Verfügungsfondsantrag vorgestellt. Nachdem Nachfragen geklärt wurden, beschloss der Beirat einstimmig einen Zuschuss in Höhe von bis zu 900 Euro für die „Nacht der Kunst in Verbindung mit dem ersten Feierabendmarkt am 6. Juni. Die Mittel waren für Plakate sowie für die Musik vorgesehen. Eingereicht wurde der Antrag vom Stadtmarketingverein „Wir sind Hückeswagen“.