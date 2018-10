Jetzt Weihnachtspakete für Islandtafel packen

Pakete-Aktion : Ab sofort wieder Weihnachtspakete für Christliche Islandtafel packen

Martina Hofmann freut sich wieder auf viele Pakete für die Weihnachtsfeier der Islantafel. Foto: hertgen (archiv)

Hückeswagen Ab sofort können Hückeswagener wieder Pakete für die Weihnachtsfeier der Islandtafel am 13. Dezember packen. Abgabetermine sind am 6. und 8. Dezember.

Sie ist auch in diesem Jahr unermüdlich im Einsatz für Menschen, denen es nicht so gut geht, die aber trotzdem ein schönes Weihnachtsfest verleben sollen. Martina Hofmann startet jetzt wieder eine Aktion für die Christliche Islandtafel an der Bachstraße – mit dem Ziel, dass jeder Besucher der Weihnachtsfeier am Donnerstag, 13. Dezember, ein kleines Präsent erhält.

Die Hückeswagenerin organisiert seit 2008 diese Aktion. So sollen auch in diesem Jahr während der Weihnachtsfeier der Islandtafel alle Gäste der Suppenküche für Bedürftige ein Weihnachtspaket mit haltbaren Lebensmitteln und Süßigkeiten bekommen.

Aufgerufen zum Spenden sind nach Angaben der 61-Jährigen alle Hückeswagener. Wer ein Paket packen will, kann es selber füllen und mit Geschenkpapier verpacken. Eine Mindest- oder Höchstsumme, die für den Inhalt ausgegeben werden sollte, gibt Martina Hofmann nicht vor. Auch was in das Paket kommt, kann jeder Spender selbst bestimmen. Eine Einschränkung gibt es allerdings: „Auf Alkohol sollte verzichtet werden, selbst wenn es sich um eine gut gemeinte Flasche Wein handeln sollte. Denn schließlich gibt es unter den Besuchern der Islandtafel auch trockene Alkoholiker“, berichtet sie.



Hückeswagen : Gesucht sind Weihnachtspakete für Islandtafel

Optimal fänden es die Verantwortlichen, wenn so viele Weihnachtspäckchen zusammenkämen wie Gäste zur Weihnachtsfeier erscheinen. Vor sechs Jahren waren es nur etwa 30 Pakete gewesen, so dass die Islandtafel noch welche hinzukaufen musste, vor zwei Jahren waren es immerhin wieder doppelt so viele. Die Organisatoren erhoffen sich allerdings ein Ergebnis wie 2009, als mehr als 80 Pakete zusammenkamen.

Im vergangenen Jahr waren es 50 Pakete. „Und so viele müssten es auch in diesem Jahr mindestens sein, denn meist kommen so viele Menschen zur Weihnachtsfeier“, sagt Martina Hofmann. Abgegeben werden können die Päckchen, die auf jeden Fall oben offengelassen werden sollten, in der Christlichen Islandtafel, Bachstraße 6, am Donnerstag, 6. Dezember, 15 bis 17 Uhr, und am Samstag, 8. Dezember, 10 bis 13 Uhr. Wer das Päckchen nicht selber bringen kann, kann sich gerne auch an Martina Hofmann wenden, die die Päckchen dann in Eigenregie abholt.