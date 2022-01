Deutsches Rotes Kreuz in Hückeswagen : Jetzt Termin für Blutspende buchen

Deutsches Rotes Kreuz in Hückeswagen

Blutspende in der Realschule – der nächste Termin ist am 19. Januar. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat es der Blutspendedienst West nach eigenen Angaben mit einem Hygiene- und Sicherheitskonzept erreicht, dass zehntausende Blutspendetermine ein sicherer Ort für alle Beteiligten geblieben sind.

Wie wichtig die Versorgung mit Blut ist, merkt man meist erst nach einem Unfall oder einer lebenswichtigen Operation „Zuverlässige Krankenversorgung mit Blut benötigt Kontinuität bei der Spende. Jede Blutspende hilft einem kranken Menschen“, teilt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) jetzt mit und weist auf den nächsten Termin in der Schloss-Stadt am Mittwoch, 19. Januar, 15 bis 19.30 Uhr, in der Realschule, Kölner Straße, hin.