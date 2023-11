Politik in Hückeswagen Für Balkon-Kraftwerke gibt es keinen Zuschuss

Das bedeutet: Hückeswagener, die an ihrem Balkon Fotovoltaik-Paneele installieren wollen, um darüber erneuerbare Energie für den eigenen Haushalt zu gewinnen, können das tun – aber nicht mit Zuschuss der Stadt. Sie müssen die Kosten komplett selbst tragen. So wollten es am Ende einer langen Debatte CDU, FaB und AfD.