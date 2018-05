Hückeswagen: Jetzt beginnt die blütenreiche Zeit im Garten

Hückeswagen Die Kleingärtner in Busenbach packen derzeit kräftig an, damit im Sommer alles grünt und blüht.

Die Hecke der Gartenparzelle ist akkurat geschnitten, der Rasen gemäht, die Blumen gewässert, und die Gießkannen stehen in Reih und Glied. Im Kleingarten von Bernd Lämmer zeigt sich der Frühling von seiner schönsten Seite. Überall blüht und grünt es um die Wette. Für dieses kleine Idyll in der Kleingartenanlage Busenbach ist der 73-jährige Hückeswagener fast täglich dort. "Es ist schon ein bisschen Quälerei, aber es macht immer noch Spaß, solange man es von der Gesundheit her machen kann", sagt der Kleingärtner. Seit 23 Jahren hegt und pflegt er seinen Garten. Am Pfingstwochenende wurden Wandelröschen in Kübel gesetzt und die Blumenkästen der Gartenlaube bepflanzt. "Jetzt ist auch die Zeit, wo die Stauden in die Erde müssen", sagt er.