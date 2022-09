Altstadtfest in Hückeswagen : Jede Menge Programm im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Live-Musik, Tanz und eine Ausstellung – auch die Kultur kommt beim Altstadtfest nicht zu kurz. Samstag und Sonntag gibt es im Kultur-Haus Zach ein vielseitiges Angebot.

Das Team im Kultur-Haus Zach bietet zum Altstadtfest Kulinarisches sowie ein kulturelles Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik, Tanz und der Ausstellung „Mädchen, Männer und Moneten“ des Hückeswagener Fotografen Hans Dieter Schmitz im Altstadtfest-Café, in das der Eintritt an beiden Tagen kostenfrei ist. Die Künstler freuen sich aber über eine kleine Spende nach ihren Auftritten. Geöffnet ist Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr. „Festbesucher können sich bei uns mit Waffeln oder selbstgebackenem Kuchen bei Kaffee oder Tee stärken und ein kulturelles Programm genießen“, sagt Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. Natürlich gebe es auch kühle Getränke und Bier vom Fass sowie „Siggis Backfisch“ auf dem Parkplatz.



Samstag Das Programm beginnt um 12 Uhr. Hier präsentiert das Hückeswagener Musiker-Duo „Mehrra Solh & Daniel Zielke“ Coversongs und Musik fürs Herz. „Sicherlich wird da auch das Temperament und die Leidenschaft der Stimme der persischen Sängerin zu spüren sein“, kündigt Bauer an. Das Duo wird auch um 13 und 14 Uhr auftreten Um 16 und 16.45 Uhr geht es weiter mit Balkan-Musik und Klezmer-Sound des Hückeswagener Musiker-Trios Stefanie Hölzle, Sabine Schmelzer-Beversdorff und Daniel Marsch. Die Auftritte sind ein Vorgeschmack für das Konzert der Formation „Odessa-Project“ am 14. Oktober.



Sonntag Um 12.30 Uhr stehen Gäste aus der Partnerstadt Étaples-sur-Mer auf der Bühne. Die Tranzgruppe der „Les Bons Z´Enfants“ präsentiert französische Tänze und Folklore. Um 14 Uhr ist das Musiker-Duo „Wandering Souls“ mit der Hückeswagenerin Lorena Manz und ihrem Kollegen Gerrit Witterhold live zu erleben. Zum Altstadtfest gibt es ein Potpourri aus Acoustic-Pop mit Einflüssen aus Country und Folk. Mit Folk aus Irland und Schottland geht es auch um 15 und 16 Uhr weiter. Die Gruppe „No. 4 Mill Street“ präsentiert schwungvolle Jigs, flotte Reels und fröhliche Polkas mit dem Programm „Music from Celtic Countries“.



Ausstellung An beiden Tagen ist auch die Ausstellung „Mädchen, Männer und Moneten“ zu sehen. Bei den 40 Bildern, die immer Personen zeigen, geht es um Alltagsthemen wie Leben, Familie, Alter, Verführung oder um arm und reich. An beiden Tagen wird der Fotograf Schmitz auch immer mal wieder persönlich anwesend sein und freut sich auf den Austausch mit den Besuchern.



Vorverkauf Natürlich können während des Altstadtfests auch Karten im Vorverkauf für die kommenden Veranstaltungen im Kultur-Haus Zach gekauft werden: so für die beiden Blues-Nights am 16. September mit Bad Temper Joe und am 28. Oktober mit Phil Seeboth, für die Magie- & Comedy-Show von Mellow am 8. Oktober, für die Comedy-Shows „Yes we Sven“ mit Sven Bensmann am 25. September und „I schaff mehr wie Du“ am 22. Oktober mit Jakob Friedrich. Auch Karten für die Show „Wer bremst, verliert!“ mit der Comedian Panagiota Petridou am 21. Januar 2023 werden schon verkauft.