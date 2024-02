Brauchtum in Hückeswagen Nachholbedarf in puncto Feiern

Zwar habe es im Vorjahr „zweimal reingeregnet“, wie Lorse sagte, aber das sei insgesamt zu verschmerzen gewesen. Insgesamt könne er also ein absolut positives Fazit ziehen. Und äußerte natürlich die Hoffnung, dass es auch mit den kommenden Schützenfesten so gut weitergehen würde. „Eine Glaskugel habe ich natürlich nicht, aber ich bin jemand, der so ein bisschen an Trends glaubt. Wenn etwas zwei oder drei Jahre gut läuft, dann nehmen es die Menschen wahr und auch weiterhin an“, sagte Lorse. Am Termin in den Sommerferien wolle man nichts ändern, weil der einfach etabliert sei. „Außerdem glaube ich, dass nach wie vor genug Menschen in den Ferien zu Hause sind und sich über das Schützenfest freuen werden“, ergänzte der Schützen-Chef.