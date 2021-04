Aprilscherz der Stadt Hückeswagen : Als Hückeswagen Teil des römischen Imperiums war. . .

Hückeswagen Harmlos, kreativ und zum Schmunzeln – so muss ein Aprilscherz sein. Der Stadtverwaltung ist das wieder gelungen. Dabei hatte sie sich doch so viel Mühe gemacht, Hückeswagen älter erscheinen zu lassen, als die Stadt es wohl dann doch nur ist.

Fantasievoll waren die Mitarbeiter der Stadt Hückeswagen schon immer, wenn es darum ging, witzige Aprilscherze zu verbreiten. So hatten sie vor zwei die Schoss-Stadt als Heimat für „Brexit-Geplagte“ ins Gespräch gebracht und britischen Staatsbürger Asyl versprochen, wofür sie etwa täglich eine Teatime und einen Wachwechsel vor dem Schloss einführen wollten. Dieses Mal war Torsten Kemper ganz tief in die Geschichte eingetaucht und erst im vierten Jahrhundert wieder zum Vorschein gekommen. Denn am Donnerstag, 1. April, hatte er über die Internetseite der Stadt verlauten lassen, dass Hückeswagens Stadtgeschichte neu geschrieben werden muss, weil ihre Ursprünge bereits fast 1700 Jahre alt sind.

Bauamtsleiter Andreas Schröder gab dem Ganzen noch eine „seriöse“ Beurteilung mit: „Offensichtlich war es die strategisch günstige Lage an einem Bergsporn über der Wupper, der die Römer um das Jahr 322 dazu veranlasst haben muss, hier eine Garnison zu errichten.“ Das gehe aus einer der lateinischen Inschriften hervor, die in dem Geheimraum entdeckt worden waren. So war dort, wo jetzt das Schloss steht, angeblich eine römischen Militäranlage. Weil diese aber wiederholt Angriffen durch die Germanen ausgesetzt war, hätten die Römern sie schnell wieder aufgegeben. Schließlich seien die Überreste mit den Vorläufern des Schlosses überbaut worden und in Vergessenheit geraten.