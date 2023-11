Stadtentwicklung in Hückeswagen ISEK: Mit dem Bahnhofsplatz geht’s los

Die Wupperaue Das nächste ISEK-Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zum alten Bahnhofsplatz, nämlich an der Wupper. Die Wupperaue soll als innerstädtischer Erholungs- und Erlebnisraum neu gestaltet werden. Das ist herausfordernd, weil die Aue ausgewiesenes Überschwemmungsgebiet ist. Der Retentionsraum, also die Fläche, die bei Wupper-Hochwasser überflutet wird und so ein zu starkes Ansteigen des Wassers im Flussbett selbst verhindert, darf bei der Neugestaltung nicht verkleinert werden. Die Stadt ist deshalb bei diesem Projekt in enger Abstimmung mit dem Wupperverband. Die Fördermittel für die Wupperaue sind gesichert, denn der Zuwendungsbescheid liegt bereits im Rathaus vor. Beginn der Bauarbeiten auf der Fläche zwischen dem Fluss und der Alten Ladestraße wird laut Waldemar Kneib im Spätsommer oder Herbst des nächsten Jahres sein.