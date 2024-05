Hückeswagener Innenstadt-Umbau Bringt ISEK einen Kreisel für große Kreuzung im Zentrum?

Mit dem im April gestarteten Umbau des Bahnhofsplatzes wird aktuell das erste Projekt es Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) umgesetzt. Doch Thomas Köhlmos vom Landschaftsarchitekturbüro Lohaus-Carl-Köhlmos aus Hannover blickte am Montagabend im Planungsausschuss bereits auf die nächsten Projekte und gab den Politikern und Verwaltungsmitarbeitern einen Einblick in den aktuellen Planungsstand und das weitere Vorgehen in Bezug auf Bahnhofstraße, Wilhelmplatz und Wupperauen. Da hat es seit dem Sachstandsbericht von vor einem Jahr einige Veränderungen gegeben.