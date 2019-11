Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Hückeswagen : ISEK-Entwurf ist online – weitere Ideen willkommen

So fing alles an: das große Planungswochenende startete im Kolpinghaus am Wilhelmplatz (v.l.): Bauamtsleiter Andreas Schröder, Bürgermeister Dietmar Persian, Jonatan Garrido Pereira von der Stadt sowie Stephanie Kemper, Barbara Zillgen und Ursula Mölders vom Planungsbüro. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Es geht um ein lebenswertes Hückeswagen, um die Zukunft der Innenstadt und das Leben der Menschen in der Schloss-Stadt.

Mit den Ergebnissen der Beteiligungsaktionen wurde im Sommer der erste Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes erarbeitet. „Das ISEK steht also kurz vor dem Abschluss“, kündigt Garrido-Pereira an. Anfang 2020 werde es eine große Abschlussveranstaltung geben, in der die Stadtverwaltung zusammen mit dem Planungsbüro Dr. Jansen das abschließende ISEK und das weitere Vorgehen vorstellen will. Dieser Entwurf wurde nun auf der Homepage der Schloss-Stadt Hückeswagen veröffentlicht und liegt der Öffentlichkeit zum Download bereit. Unter der Punkt „Aktuelles“ oder unter www.hueckeswagen.de/isek werden Interessierte zum Download geführt. Anregungen und Rückfragen können Bürger auch weiterhin per E-Mail mitteilen an: zukunft@hueckeswagen.de Fragen beantwortet auch Jonatán Garrido-Pereira, Tel. 02192 88-331, E-Mail: jonatan.garrido-pereira@hueckeswagen.de