Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK – ein „Facelift“ für das Hückeswagener Zentrum

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept an sich ist im Grunde genommen ein städtebauliches Gutachten, auf dessen Grundlage die Stadt Fördermittel akquirieren kann. „Ohne das ISEK keine Förderung“, bringt es Garrido auf den Punkt. Es zeige städtebauliche Missstände auf, zugleich aber auch Perspektiven. „Ungenutztes Potenzial gibt es in Hückeswagen viel“, macht Christina Brüning deutlich. Die Stadt habe ein wertvolles Erbe, die bestehende Baustruktur in der Altstadt sei aber in die Jahre gekommen. „Die Altstadt macht Hückeswagen aus und auch überregional bekannt“, betont sie.