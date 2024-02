Auftritt im Forum Irish Dance live in Hückeswagen erleben

Vickers Riverdance und Lord oft the Dance sind sicherlich Meilensteine in der Geschichte des Irish Dance. Ich habe selbst als Star-Tänzer mehrere Jahre für Riverdance getanzt. Aber die ursprünglich irische Musik, der peitschende Rhythmus und die Power der klackenden Schuhe beim Stepptanz haben bis heute nichts an Faszination verloren. Ich denke aber auch, dass wir mit der neuen Show einen etwas anderen Focus setzen. Wir gehen nicht in die großen Arenen und Mehrzweckhallen, sondern ganz bewusst in Theater und Bürgerhäuser. Dorthin, wo der Zuschauer unsere Live-Performance hautnah miterleben kann. Meine Fähigkeiten als Tänzer kann ich in einer Live-Show wesentlich besser verwirklichen als in einer riesengroßen Arena-Show. Bei uns ist einfach alles viel authentischer. Außerdem haben wir mit unserer Sängerin eine Musikerin im Ensemble, die einige traditionelle Lieder in gälisch, der ursprünglichen keltischen Sprache singen kann. Das sind Momente, die unter die Haut gehen. Diese Live-Stimmung und der Konzertcharakter der Show übertragen sich nach wenigen Augenblicken direkt aufs Publikum und lassen den Besucher eintauchen in das große Lebensgefühl Irlands. Ich kann mich an keinen Abend erinnern, an dem unsere Künstler nicht mit stehendem Beifall und Jubel für ihre authentische und überzeugende Leistung belohnt worden sind.