Show in Hückeswagen : Virtuose Symbiose aus Tap Dance und Irish Folk

Die Show „Celtic Rhythms of Ireland“ am 13. Februar im Forum bietet faszinierende Choreografien. Foto: Bäumler

(büba) Wenn elektrisierende und dynamische Rhythmen die Tänzerinnen und Tänzer zu immer perfekteren Ausdrucksformen treiben – gepaart mit Lebendigkeit und Authentizität –, dann steht das Ensemble der Show „Celtc Rhythms of Ireland“ auf der Bühne. Am Donnerstag, 13. Februar, kommt es im Rahmen seiner Deutschland-Tournee nach 2017 und 2018 zum dritten Mal nach Hückeswagen und entführt sein Publikum im Forum auf die Grüne Insel.

Mehr als 100.000 Besucher haben die Show bereits gesehen, die von Tänzer und Choreograph Andrew Vickers inszeniert wird. „Celtic Rhythms of Ireland“ vermittelt eine typisch irische Stimmung und verbindet dabei rasante und temporeiche Stepptänze sowie eine kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish-Folk-MusiK. „Diese Show ist tief verwurzelt in der irisch-keltischen Tradition, gepaart mit modernen Elementen, und vereint die besten Tänzer und Musiker der Insel“, heißt es in der Ankündigung für den Auftritt in Hückeswagen. „Ein irischer Abend voller Lebenslust, rhythmischer Dynamik, tänzerischer Ausdruckskraft, musikalischer Vielfalt und traumhaft schönen keltischen Melodien.“ Die Musik dazu wird von einer original irischen Live-Band gespielt.

Karten für die Show kosten im Vorverkauf ab 32,90 Euro: in Hückeswagen gibt es die Tickets im Bürgerbüro, Bahnhofsplatz, sowie in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße, außerdem in Wipperfürth in der Buchhandlung Colibri, Marktstraße, und der Bergischen Buchhandlung, Marktplatz, sowie in Radevormwald in der Bergischen Buchhandlung, Schlossmacherstraße.