Investitionen an mehreren Stellen in Hückeswagen Wo die Stadt zurzeit bauen lässt

Die Stadt hat am 31. Oktober den Förderantrag bei der Bezirksregierung sowie den Bauantrag beim Kreisbauamt eingereicht. Ende Dezember wurde die Ausführungsplanung (die Leistungsphase 5) beauftragt, die die Weiterentwicklung des genehmigten Entwurfs umfasst. „Obwohl die Entscheidung des Fördermittelgebers noch aussteht, sichert die Beauftragung der Leistungsphase 5 die Fertigstellung des Projektes während des Förderzeitraums“, heißt es in den Unterlagen der Verwaltung zum Bauausschuss. Die Stadt rechnet noch im ersten Halbjahr mit der Zusage der Fördermittel aus der Städtebauförderung von Bund und Land, sodass die Sanierung und der Umbau des Hückeswagener Schlosses bis Ende 2027 abgeschlossen sein müssen. „Die Taktung ist straff und funktioniert auch nur in Verbindung mit dem Umbau der Verwaltung am Bahnhofsplatz“, heißt es in den Ausschussunterlagen.