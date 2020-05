Interview mit den Hückeswagener Grünen-Sprechern : „Anfangs lief alles noch was chaotisch ab“

Die Hückeswagener Orstsprecher dere Grünen Shirley Finster Egbert Sabelek vor dem Schloss – in Corona-Zeiten mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Foto: Finster

Hückeswagen Die Hückeswagener Doppelspitze Shirley Finster und Egbert Sabelek spricht im Interview mit unserer Redaktion über 40 Jahre Grüne in Bund und Land und wie die Partei in der Schloss-Stadt aufgestellt ist.

Frau Finster, Herr Sabelek – 40 Jahre Grüne. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?

Egbert Sabelek Da kann man nur stolz sein. Wenn man sieht, wie aus vielen lokalen Initiativen engagierter Menschen, etwa Anti-Atom-Bewegung oder Umweltschutz, eine so schlagkräftige und durchsetzungsfähige Partei geworden ist. Wir waren in der Bundesregierung und sind momentan in vielen Landesregierungen vertreten. Die Grünen haben unser Land nachhaltig verändert.

Info Gegründet am 13. Januar 1980 Partei Die Grünen wurden als Bundespartei am 13. Januar 1980 in Karslruhe gegründet. 1990 schlossen sich die Grünen mit dem Bündnis 90 der DDR zu Bündnis 90/Die Grünen zusammen. Von 1998 bis 2005 bildeten sie in einer Koalition mit der SPD die erste rot-grüne Bundesregierung. Personen Im Moment stehen der Partei Annalena Baerbock und Robert Habeck vor. Die Politikerin Claudia Roth ist seit 2013 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags.

Shirley Finster Es ist eine Partei, die immer wieder innovativ und fortschrittlich ist. Ob bei der gelungenen Zusammenführung von Bündnis 90 und Grünen – eine ost-westdeutsche Parteienvereinigung auf Augenhöhe – oder als Pionier von neuen basisdemokratischen Beteiligungsformen, wie der Mitgliederentscheidung über die Doppelspitze: Die Grünen waren immer Vorreiter. Eine Partei, die diskussionsfreudig ist. Mal provokativ, mal kritisch – auch untereinander – und immer schonungslos offen.

Wann sind sie in die Partei eingetreten?

Sabelek Nachdem mich die grüne Politik schon lange begeistert hat, bin ich 1993 in Berlin-Schöneberg in die Partei eingetreten. Dort waren die Grünen schon eine 30-Prozent-Partei, ebenso wie CDU und SPD. Meine erste Amtshandlung bei den Grünen war die Wahl von Christian Ströbele zum Direktkandidaten für den Wahlbezirk Kreuzberg-Schöneberg.

Finster Mein Weg zur politischen Arbeit verlief über viele Ämter in Vorständen von Elternräten, Schulpflegschaften und Fördervereinen. Als die Kinder dann älter wurden, ist mir die Mitarbeit im Schulausschuss angeboten worden. 2010 bin ich dann offiziell in die Partei hier in Hückeswagen eingetreten.

Wie hat sie sich in diesen Jahren verändert?

Sabelek Am Anfang lief alles noch was chaotisch ab, heute stehen die Inhalte sehr viel mehr im Vordergrund. Durch die Digitalisierung haben sich Arbeitsweisen sehr stark geändert.

Finster Natürlich kann ich nicht viel zu den turbulenten Anfangsjahren sagen. Aber für die vergangenen zehn Jahre kann ich sagen, dass sich vor allem die Kommunikation innerhalb der Partei enorm verbessert hat.

Haben sich die Themen auch verändert?

Sabelek Die Themen – Umwelt, Klima, Frieden, Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit, Queer, Eine-Welt-Politik – sind weitgehend gleichgeblieben, nur damals haben wir sie alleine vertreten. Heute sind sie gesellschaftlicher Konsens, zumindest in den Sonntagsreden. Die Themen sind auch breiter gestreut und durchdringen fast alle gesellschaftlichen Bereiche. Etwa haben wir damals als einzige Partei gegen die Atomkraftwerke gekämpft. Heute ist das Konsens, in zwei Jahren wird in Deutschland das letzte AKW stillgelegt. Alternative Energien, für die wir uns eingesetzt haben, wurden wissenschaftlich damals als unmöglich erklärt, heute haben wir einen Anteil von 52 Prozent. In allen Betrieben gibt es Energiesparmaßnahmen, und viele Produkte werden nachhaltiger.

Finster Es sind auch neue Themen dazu gekommen, etwa eine dringend notwendige gute europäische Flüchtlingspolitik mit modernen Einwanderungsgesetzen sowie ein Umdenken bei der Bekämpfung von Fluchtgründen. Ein weiteres Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Inklusion. Wir Grüne nehmen dieses Menschenrecht ernst. Eine inklusive Gesellschaft bietet Menschen mit und ohne Behinderungen, jeder sozialen oder ethnischen Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Identität, Religion, Weltanschauung und jeden Alters gleiche Rechte und Chancen sowie gute Lebensbedingungen und schützt sie vor Diskriminierung und Gewalt.

Warum war es für Sie keine Alternative, in eine andere Partei einzutreten?

Sabelek Ich kenne keine andere Partei, in der man sich so intensiv Einsetzen kann und die so offen alle Themen diskutiert. Daher stand das nie zur Diskussion.

Finster Weil andere Parteien immer wieder Positionen vertreten, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Eine Partei wird nie zu 100 Prozent den eigenen Vorstellungen entsprechen. Aber ich bin überzeugt, dass die Grünen die richtige Partei für mich sind.

Wie sind die Grünen in Hückeswagen heute aufgestellt?

Sabelek Sehr gut. 2019 haben wir sehr viele neue Mitglieder gewonnen, die aktiv mitarbeiten wollen. Wir sind zu viert im Stadtrat vertreten, bei der Europawahl sind wir erstmals zweitstärkste Kraft in Hückeswagen geworden.

Finster Besser denn je. Wir nutzen gerade diese außergewöhnliche Zeit, um die Digitalisierung im Ortsverband voranzutreiben: Wir haben eine Homepage, sind bei Facebook und Twitter und bald auf Instagram. Intern arbeiten wir mit dem Team-Programm Slack, halten Videokonferenzen ab und werden durch unsere parteieigenen Webdienste sehr gut unterstützt.

Warum ist die ökologische Ausrichtung in der Politik wichtiger denn je?

Sabelek Sowohl die Corona-Krise als auch die Klimadiskussion zeigen, dass man nicht gegen die Natur, sondern nur mit ihr gut leben kann. Dies ist eine Querschnittsaufgabe in allen Politikbereichen. Nur nachhaltige Industrie-, Verkehrs-, Energie- und Landwirtschaftspolitik kann Deutschland und der Welt eine sichere und lebenswerte Zukunft ermöglichen. Die Erhaltung der Artenvielfalt und Biodiversität ist alternativlos.

Finster Die Art, wie wir produzieren und konsumieren, muss sich ändern. Wir Bündnisgrüne wollen eine ökologische und ökonomische erfolgreiche Wirtschaft, aber unser Wohlstand darf nicht zu Lasten künftiger Generationen und anderer Länder gehen.

Wie vereinbar ist sie mit Realpolitik?

Sabelek Wir sind immer noch eine kleine Partei. Ohne die Unterstützung der anderen Parteien können wir nichts durchsetzen, deswegen brauchen wir gute Argumente für unsere Anliegen. Manchmal muss man auch mit Kompromissen oder Teilerfolgen leben. Mit Dietmar Persian haben wir einen Bürgermeister, der für grüne Anliegen offen ist. Wir haben jetzt im Rat einen Antrag für eine Klimaschutzoffensive gestellt und hoffen, davon vieles schnell umgesetzt zu bekommen.

Finster Auf Bundesebene sind wir mit Annalena Baerbock als Klimaschutzexpertin und Robert Habeck als Energiewendeminister zwei erfahrenen Real-Politiker gut aufgestellt.

Warum ist Kommunalpolitik eine befriedigende Aufgabe?