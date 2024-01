Fußball im Brunsbachtal Internationales U13-Turnier auch in Hückeswagen

Brunsbachtal · Insgesamt gehen 40 Teams in zehn Gruppen am kommenden Samstag und Sonntag an den Start, die Vorrunde wird am Samstag in Wermelskirchen ausgespielt.

11.01.2024 , 12:23 Uhr

Beim Turnier treten auch Nachwuchsteams einiger Bundesligaklubs und von Vereinen aus England und den Niederlanden an. Foto: Leon Krasniqi

Womöglich sind einige Nationalspieler von morgen auch in der Mehrzweckhalle zu sehen, wenn dort am kommenden Sonntag Fußballnachwuchsteams aus Deutschland, den Niederlanden, England und Belgien beim 5. Dönges-Cup des SV 09/35 Wermelskirchen um den Turniersieg spielen. Insgesamt gehen 40 Teams in zehn Gruppen am Samstag und Sonntag an den Start, die Vorrunde wird am Samstag in Wermelskirchen ausgespielt. Neben dem Titelverteidiger Eintracht Frankfurt sind auch der VfL Wolfsburg, die TSG Hoffenheim und der FC St. Pauli mit von der Partie. Gemeldet haben laut Detlev Schindler, zweiter Vorsitzender des RSV 09 Hückeswagen, zudem etwa Luton Town FC aus England, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und SV Darmstadt 98. „Gemeinsam mit dem SV 09 Wermelskirchen und dem VfR Wipperfürth wird das Turnier zum Teil in Hückeswagen ausgerichtet“, berichtet Schindler. Während die „Champion-“, „Gold-“ und Bronzerunde in der Nachbarstadt ausgetragen wird, finden die Spiele der „Silberrunde“ am Sonntag im Brunsbachtal statt. Zuschauer sind bei den Wettkämpfen in der Mehrzweckhalle willkommen. Der Eintritt beträgt drei Euro für Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene, Kinder ab sechs Jahre zahlen 1,50 Euro, für jüngere Kinder ist der Eintritt kostenfrei. So. 14. Januar, 9.30 bis 17 Uhr, Mehrzweckhalle, Zum Sportzentrum

(büba)