Insignienempfang in Hückeswagen : Schützenkaiser übernimmt die „Macht“

Hückeswagen Beim traditionellen Insignienempfang im Heimatmuseum waren am Samstag auch der Krieg in der Ukraine und seine Folgen ein Thema. Die Freude darüber, dass wieder gefeiert werden kann, überwog jedoch.

Beeinträchtig wird die Freude allerdings durch die jüngsten Entwicklungen. „Wer hätte 2019 gedacht, dass wir wieder einen Krieg in Europa haben würden? Dass alte Feindbilder wiederbelebt werden und längst vergessene Sorge naus der Zeit des kalten Kriegs wieder auferstehen würden?“, gab Heike Mühlinghaus zu bedenken. So furchtbar der Krieg in der Ukraine aber auch sei, so habe er wieder gezeigt, „dass die Menschen in schweren Zeiten zusammenstehen“. So seien in Hückeswagen viele Flüchtlinge aus der Ukraine mit offenen Armen in die Gemeinschaft aufgenommen worden. Der Krieg habe aber auch wirtschaftliche Schwierigkeiten mit sich gebracht – „steigende Preise für Energie und Lebensmittel treffen gerade die Menschen mit niedrigen Einkommen besonders hart“. Sie hoffe, „dass die Solidarität zwischen den Menschen uns auch durch diese Krise führen wird“.