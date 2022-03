War wann und wie im Einsatzfall in Hückeswagen reagiert : Wer hilft im Katastrophenfall ?

Die Sirene auf dem Schloss ist eine von aktuell vier im Stadtgebiet. Eine fünfte stationäre Sirene soll noch in Kobeshofen aufgestellt werden. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung konnten sich die Zuschauer einen Überblick über die Organe des Katastrophenschutzes in Hückeswagen und im Oberbergischen Kreis verschaffen.

Die Hochwasserkatastrophe von Mitte Juli ist noch in unguter Erinnerung. Im Nachgang hatte die Fraktion der Grünen im Stadtrat beantragt, dass die verschiedenen Einrichtungen und Behörden des Katastrophenschutzes von Stadt und Kreis einmal im Haupt- und Finanzausschuss von ihrer Arbeit berichten: Wie ist der Katastrophenschutz in Hückeswagen und im Oberbergischen aufgestellt? Und wie sehen die Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Anpassung oder Verbesserung aus? Aufgrund des Pandemiegeschehens berichteten Vertreter des Kreises, des städtischen Ordnungsamts sowie von THW, DRK, DLRG und Feuerwehr am Dienstagabend in einer gut besuchten Online-Veranstaltung.

Oberbergischer Kreis

Hans-Uwe Koch vom Amt 38, das für den Katastrophenschutz auf Kreisebene zuständig ist, berichtete zunächst über die Rechtsgrundlagen, die im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) geregelt sind. „Grundsätzlich ist die Gefahrenabwehr in Deutschland so geregelt: Für den Feuerschutz sind die Kommunen zuständig, für den Rettungsdienst der Kreis, für den Katastrophenschutz in Friedenszeiten sowie für die Polizei das Land und für den Zivilschutz im Verteidigungsfall der Bund“, erläuterte Koch. Nötig sei in der Krise grundsätzlich die Trennung von Krisenstab im organisatorischen und Einsatzleitung im operativ-taktischen Bereich. Gesamtverantwortlich sei der Landrat, in der Kommune gebe es einen sogenannten Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE), wobei die Zuständigkeit im Katastrophenfall immer beim Kreis liege.

Ordnungsamt

Für die Stadtverwaltung und das Ordnungsamt berichtete Roland Kissau über die Aufgaben dieses Stabs. „Wir stehen in enger Abstimmung mit der Einsatzleitung Feuerwehr, warnen und informieren die Bevölkerung“, sagte er. Derzeit würde ein SAE im Sitzungsraum des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz untergebracht, nach dem Neubau der Feuerwache im Brunsbachtal soll dort ein entsprechender Raum vorgehalten werden. „Teil des SAE sind alle Fachbereichsleitungen sowie eine Verbindungsperson zur Feuerwehr, die nach einem Krisenplan vorgehen“, berichtete Kissau. Die Warnung der Hückeswagener würde über Sirenen erfolgen. „Derzeit gibt es Sirenen auf dem Schloss, der ehemaligen Sparkasse Wiehagen, der Feuerwehr Herweg und auf dem THW-Gebäude – und bald noch eine fünfte im Bereich Kobeshofen“, bestätigte Kissau. Damit werde ein Großteil der Stadt erreichbar. Zudem verfügt die Stadt über zwei mobile Sirenen.

Feuerwehr

Stadtbrandinspektor Karsten Binder schilderte die Aufgaben der Einsatzleitung: „Der Einsatzleiter koordiniert den operativen Teil. Er ist verantwortlich für den Einsatz, leitet die ihm unterstellten Kräfte und koordiniert die beteiligten Stellen.“ Dabei gehe es um so unterschiedliche Dinge wie Verpflegung, Meldungen, Nachforderungen, die Einrichtung eines Meldekopfs, die Dokumentation oder auch die Abschaltung von Gas und Strom. „Je nach Größe der Einsatzlage sind unterschiedliche Führungsstufen nötig – von der Gruppe mit neun Kräften über den Zug mit 22 Kräften bis zum Verband mit 64 Kräften“, sagte Binder.

DRLG

Die Kernkompetenz der DLRG liege in der Wasserrettung, betonte Heiko Altendorf von der Ortsgruppe „Aber unsere Kräfte sind auch in ganz anderen und unterschiedlichen Bereichen einsetzbar – etwa mit Drohnen, Fachberatung, technische Rettung, bei der Unterstützung bei Löscharbeiten oder der Lageerkundung“, sagte Altendorf. Alarmiert würde die DLGR im Schadensfall über die Kreisleitstelle. Sollten die eigenen Einsatzkräfte nicht ausreichen, würden externe Kräfte angefordert. „Die Einsatzmittel der DLRG sind ein Gerätewagen Wasserrettung, das Rettungsboot für allgemeine Gefahrenabwehr an der Bever-Talsperre sowie das Hochwasserboot für Einsätze im Kreis und im Land.“

DRK

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes hat ein komplexes Hilfeleistungssystem, das im Krisenmanagement genutzt werden kann, betonten Dirk Weikert und Matthias Ufer. „Die Basis bilden gemeinsam mit den drei DRK-Einsatzeinheiten die elf Ortsvereine.“ Wobei es in Hückeswagen seit Jahren keinen mehr gibt, die nächsten sind in Radevormwald und Wipperfürth. „Unterteilt sind sie in die Einsatzeinheiten Oberberg Nord, Mitte und Süd“, sagte Weikert. Auf Kreisebene sei das Hilfeleistungs- und Logistikzentrum für Oberberg mit Sitz in Lindlar wichtig. „Dort gibt es Lager, einen Funkmeldekopf und einen Abrollbehälter mit Küche für bis zu 250 Einsatzkräfte“, berichtete Ufer.

THW