Infoabend am 25. Januar im Forum Stadt will Hückeswagener über Bauprojekt informieren

„Die kommenden Jahre werden uns vor einige Herausforderungen stellen“, betont Persian. „Hier suchen Verwaltung und Stadtrat gemeinsam nach guten Lösungen, die wir aber auch direkt mit unseren Bürgerinnen und Bürgern besprechen wollen.“ In den sozialen Medien würden häufig nur Schlagworte durchs Netz geworfen, weswegen die Stadt nun auf die Hückeswagener zugehen und über die Hintergründe informieren, gleichzeitig aber auch Gelegenheit zu Fragen und zur Diskussion geben will. Der Bürgermeister: „Spannende Investitionen in unsere Schulen, die Feuerwehr, Sportstätten in ein neues Schwimmbad stehen an und bieten reichlich Grundlagen für Diskussionen dazu.“