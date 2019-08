Schulstart in Hückeswagen : Grundschüler sensibilisieren Autofahrer

Wiehagen 26 Schüler der Klasse 4a der Grundschule Wiehagen waren mit der Polizei am Penny-Markt-Parkplatz im Einsatz und sprechen mit den Autofahrern.

Die Schule hat wieder angefangen, vor allem für die i-Dötzchen ist es jetzt eine sehr aufregende Zeit mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen. Dazu kommt, dass sie nun auf ihrem Schulweg morgens und nachmittags auch an und auf den Straßen der Stadt unterwegs sind. Und auch die Autofahrer sind es nach den sechs Wochen Sommerferien vielleicht nicht mehr so gewöhnt, dass vor allem morgens so viele kleine Kinder unterwegs sind. Aus diesem Grund veranstaltet die Kreispolizeibehörde Oberberg jedes Jahr zum Schulbeginn eine Aktion. „Gemeinsam mit den Kindern wollen wir die Verkehrsteilnehmer dahingehend sensibilisieren, dass jetzt wieder vermehrt Kinder auf den Straßen sind“, sagt Hauptkommissar Siegmar Pfeifer, Leiter des Verkehrsdienstes.

Am Donnerstagmorgen ist er mit zwei Kollegen und der Klasse 4a der Grundschule Wiehagen am Penny-Markt-Parkplatz. Zuvor sind sie in der Klasse gewesen und haben ihren Einsatz vorbereitet. „Wir machen die Aktion an acht Standorten im Kreis. Wir Polizisten halten die Autos an, die Kinder können den Fahrern dann sagen, dass sie doch bitte besonders aufpassen sollen“, sagt der Hauptkommissar. Ein weiteres Ziel der Aktion sei es, dass die Viertklässler ihren jüngeren Mitschülern aus den ersten Klassen unterstützend zur Seite stehen. „Die vierten Klassen beschäftigen sich derzeit mit Verkehrserziehung. Und sie sollen sich auch für die Kleinen verantwortlich fühlen“, sagt Klassenlehrerin Beate Kietzmann. Doch bevor die ersten Autos auf den Supermarkt-Parkplatz herausgewunken werden, regnet es kräftig. Dann aber kann es losgehen. Immer in Zweiergruppen gehen die Jungen und Mädchen auf die Autos zu. So etwa Emely und Jenna, die zusammen mit Hauptkommissar Uwe Petsching zu einem weißen Auto des Diakonie-Pflegedienstes gehen. Die beiden Mädchen stellen sich höflich vor, bitten den jungen Fahrer darum, doch auf die mehr als 50 Ertklässler alleine in Wiehagen aufzupassen und überreichen ihm noch eine kleine Karte mit der Aufschrift: „Pass auf mich auf!!!“