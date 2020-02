Konjunkturbericht : Oberbergs Unternehmen geht der Optimismus aus

Oberberg Der konjunkturelle Abschwung im Bezirk der IHK Köln, der neben der Domstadt auch den Oberbergischen, Rheinisch-Bergischen und Rhein-Erft-Kreis umfasst, ist ein wenig gestoppt worden. „Nach vielen Jahren des Booms und einer deutlichen Eintrübung im vergangenen Jahr schauen die Unternehmen wieder etwas zuversichtlicher nach vorne“, berichtet der stellvertretende Pressesprecher Jörn Wenge.

Das zeige der Konjunkturbericht der IHK Köln für den Winter 2019/2020. Der IHK-Konjunkturklimaindikator liegt aktuell bei 102 Prozent und damit wieder im positiven Bereich, aber weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt von 112,5. An der Umfrage hatten sich 685 Unternehmen beteiligt.

In Oberberg sieht die Lage nicht ganz so gut aus: Hier hat sich die Lageeinschätzung der Unternehmen weiter eingetrübt. Knapp 23 Prozent der Unternehmen – in der vorherige Umfrage waren es noch 25,6 Prozent – melden eine gute Lage, dagegen sehen etwa 28 Prozent (vorher 21,4 Prozent) eine Verschlechterung. Immerhin haben sich die Erwartungen für die nächsten zwölf Monate etwas verbessert. Denn inzwischen gehen zirka zwölf Prozent (5,2 Prozent) davon aus, dass sich ihre Geschäftsentwicklung verbessern wird. Mit etwa 34 Prozent (39,7 Prozent) überwiegen aber immer noch die Unternehmen, die eine schlechtere Entwicklung erwarten.