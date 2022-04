Hückeswagens Partnerstadt Etaples im April : In Etaples ist Macron nur zweiter Sieger

Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte verlassen die Wahlkabine in einem Wahllokal von Le Touquet, dem Nachbarort von Etaples. Foto: dpa/Gonzalo Fuentes

Etaples Im entscheidenden zweiten Wahlgang der französischen Präsidentenwahl am Sonntag hatte die Rechtspopulistin Marine Le Pen in Hückeswagens Partnerstadt die Nase vorn. Und das, obwohl Amtsinhaber Emmanuel Macron im Nachbarort Le Touquet seinen Sommersitz hat.

Von Axel Bornkessel

Am Freitag, zwei Tage vor der nicht nur für Frankreich so wichtigen Stichwahl, hatte er noch rasch eine Stippvisite bei den Marktbesuchern von Hückeswagens Partnerstadt Etaples-sur-Mer gemacht. Das übliche Bad in der Menge an seinem Wohnsitz im benachbarten Le Touquet folgte am Sonntagmorgen – und am Abend stand fest, dass er aus der wichtigsten Wahl des Landes als Sieger hervorgegangen war: Emmanuel Macron wird für weitere fünf Jahre Frankreich regieren.

Das ist für Deutschland und Europa hoffnungsvoll, aber im Nachbarland gewinnt rechter Populismus zunehmend an Boden: Waren es vor fünf Jahren noch 34 Prozent in der Stichwahl gegen Macron von der liberalen Partei La République en Marche, so vereinte am vorigen Sonntag seine Konkurrentin Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement National schon 41,5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereint. Der Amtsinhaber erreichte dieses Mal immerhin eine Mehrheit von 58,5 Prozent.

Info Hoher Stellenwert für regionale Zeitungen Umfrage Im Rahmen der Berichte über den französischen Wahlkampf wurde eine Umfrage unter 3000 Französinnen und Franzosen veröffentlicht. Danach gaben 41 Prozent an, dass sie die Lektüre der regionalen Presse „nützlicher“ finden als etwa Berichte im Fernsehen (33 Prozent). Als „glaubwürdig“ beurteilten die Lektüre ihrer Zeitung 37 Prozent, demgegenüber stehen 39 Prozent, die dies dem Fernsehen zutrauen. Junge Generation Bei jüngeren Menschen zwischen 18 und 34 Jahren ist der Anteil derer, die die regionalen Blätter schätzen und ihnen vertrauen, noch höher – hier liegt der Zuspruch bei 56 Prozent gegenüber einem Anteil von zwölf Prozent, die die sozialen Medien bevorzugen.

Bedrückend ist allerdings die landesweite Wahlenthaltung von 28,7 Prozent. In Etaples hat sich dies noch deutlicher gezeigt: Von den zirka 8000 Wahlberechtigten zog es ein Drittel vor, nicht von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Wie überall in den nördlichen Départements lag Marine Le Pen auch hier vorn: Sie steigerte in Etaples-sur-Mer ihren Gewinnanteil von 36,9 Prozent im ersten Wahlgang 14 Tage zuvor auf 53,8 Prozent, Macron kam auf 46,2 nach 33,6 Prozent am 10. April. Allerdings war der Linke Jean-Luc Mélenchon, der hier ansehnliche 11,5 Prozent der Stimmen gewonnen hatte, im ersten Wahlgang ausgeschieden.

Zwischen den beiden Bewerbern um das Präsidentenamt verlief der Wahlkampf asymmetrisch: Hier der Amtsinhaber Emmanuel Macron, abstinent gegen jeden Ausflug auf Stimmenfang, gefeiert auf einer einzigen Parteischau. Dort seine Herausforderin Marine Le Pen, die zum dritten Mal als Präsidentschaftskandidatin antrat und per Bus durchs Land tourte. Als beide sich schließlich am vergangenen Mittwoch zum einzigen TV-Duell trafen, konnte der Präsident am Schluss einen leichten Umfragevorsprung verzeichnen. Gravierender ins Gewicht fiel jedoch jenes Drittel der Umworbenen, das sich für keinen von beiden aussprechen konnte und deshalb wohl auch nicht wählen ging.

Marine Le Pen hatte im Wahlkampf einen großen Zuspruch gerade bei jüngeren Menschen zwischen 25 und 29 Jahren. Und Unterstützung bei all jenen, die sich als Opfer der anhaltenden Teuerung sehen, etwa bei den Benzinpreisen und Lebenshaltungskosten, was schon 2018 den Protest der Gelbwesten auf den Plan gerufen hatte. Dass sie außerdem verkündete, zum Schutz von Natur und Landschaft die Windräder vor den Küsten zurückzubauen, hat ihr an der Côte d’Opale zum Beispiel unter den Fischern Sympathien eingetragen.

Andererseits kann Macron auf sinkende Arbeitslosenzahlen und verbesserte Ausbildungsmöglichkeiten hinweisen – von Frankreichs steigender Attraktivität als Investitionsstandort ganz zu schweigen. Dennoch bleiben die Urteile unverrückt: Macron gilt als Präsident der Reichen und der sozialen Kälte, seine Konkurrentin äußert sich rassistisch und als Feindin Europas. Für einen Großteil der Menschen, vor allem für die jüngeren, waren dies zwei Übel, unter denen man zu wählen hatte.