Europawahl : Bereits 1350 Briefwahlanträge gestellt

Hückeswagen Im Wahlbüro der Stadt im Bürgerbüro herrscht viel Betrieb vor der Europawahl.

Als am 25. Mai 2014 das Europaparlament neu gewählt wurde, nutzten in Hückeswagen etwa 1200 Wahlberechtigte die Möglichkeit, ihre Stimme schon vorab per Briefwahl abzugeben. „Damals gab’s am gleichen Tag aber auch die Kommunalwahl“, erinnert sich Ursula Thiel von der Stadtverwaltung, die seit mehr als 20 Jahren die Wahlen in der Schloss-Stadt organisiert. Daher ist die aktuelle Zahl von 1350 Briefwahlanträgen bis Dienstagvormittag fast schon rekordverdächtig – und möglicherweise ein Indiz dafür, dass die Wahlbeteiligung bei der Europawahl am kommenden Sonntag, 26. Mai, höher sein wird. Vor fünf Jahren lag sie in Hückeswagen bei 48,2 Prozent, 2009 sogar nur bei 43 Prozent. Bei den beiden vorigen Wahlen zum Europaparlament hatte demnach nicht einmal die Hälfte der Wähler ihre Stimme abgegeben.