Zirkusprojekt an der Löwengrundschule in Hückeswagen In Hückeswagen wurden 1375 Clown-Donuts gekauft

Nun konnten Schulleiterin Claudia Sträter und der Schulfördervereinsvorsitzende Tobias Bosbach eine Spende über 275 Euro von Bäckermeister Jörg von Polheim entgegennehmen. Somit sind in Hückeswagen 1375 Clown-Donuts gekauft worden. „So manches Kind in Hückeswagen vermisst den Donut jetzt schon in der Bäckerei. Aber das nächste Zirkusprojekt kommt bestimmt“, teilte die Löwengrundschule nach der Spendenübergabe mit.